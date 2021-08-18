Жители деревни Святая Воля обратились в Совет Республики с коллективной просьбой не закрывать местную базовую школу

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Решить вопрос, который волнует больше всего. Жители деревни Святая Воля Ивацевичского района обратились в Совет Республики с коллективной просьбой не закрывать местную базовую школу. Она малокомплектная, в этом году здесь ждут всего чуть больше сорока ребят. В некоторых классах учится всего по три ученика. И родители обеспокоены, что из-за этого их школу могут закрыть, а детей перевести в соседнюю, которая находится в трех километрах. По поручению председателя Совета Республики Натальи Кочановой накануне на место выехала межведомственная рабочая группа во главе с председателем Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктором Лисковичем. Представители Министерства образования, Брестского облисполкома, местной вертикали ознакомились с материальной базой Святовольской школы, а также встретились с педагогами и родителями.



В ходе встречи также обсудили необходимость организации в малочисленных сельских школах групп продленного дня и другие вопросы, связанные с образовательным процессом.



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