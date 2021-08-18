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Военные продолжают готовиться к Армейским играм. Сбор команд - участниц конкурса "Уверенный прием" состоялся в 86-й бригаде связи. В этом году соревноваться за право называться лучшими помимо белорусских военных будут представители восьми стран: России, Китая, Вьетнама, Кыргызстана, Лаоса, Мали, Таджикистана и Узбекистана. Конкурс включает в себя несколько этапов: радиоориентирование, радиообмен, работа на оборудовании IT-структуры, военизированная эстафета и многое другое.



Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил - начальник управления связи Генштаба Вооруженных Сил Беларуси:

Количество команд выросло в 2 раза. Наш конкурс набирает обороты. Стараемся разрабатывать эстафеты, чтобы они были приближены к нашей профессиональной деятельности. Конкурсы должны быть яркими, наглядными и в век информационных технологий зрелищными.

Особенностью проведения конкурса в этом году также стало участие в нем женщин.



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