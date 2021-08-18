Источник материала: БелТА





На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось более 10 грузовиков.





Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 60 большегрузов, "Котловка" - 110, "Каменный Лог" - более 230, "Бенякони" - свыше 70, "Привалка" - более 130.





На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" выезда ожидают более 80 фур.-0-

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выезда из Беларуси в ЕС ожидают более 690 фур Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 60 большегрузов, "Котловка" - 110, "Каменный Лог" - более 230, "Бенякони" - свыше 70, "Привалка" - более 130.