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Выезда из Беларуси в ЕС ожидают более 690 фур 

18.08.2021 11:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 18 августа, выезда ожидают более 690 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось более 10 грузовиков.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 60 большегрузов, "Котловка" - 110, "Каменный Лог" - более 230, "Бенякони" - свыше 70, "Привалка" - более 130.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" выезда ожидают более 80 фур.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 60 большегрузов, "Котловка" - 110, "Каменный Лог" - более 230, "Бенякони" - свыше 70, "Привалка" - более 130. 
 
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