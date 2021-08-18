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Картина дня: совещание с руководством Совмина, рост ВВП и чем удивит "Лiстапад"
18.08.2021 11:35 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТАВЧЕРА
Картина выходных. 17 августа
Президент Беларуси
Беларусь и Россия практически полностью согласовали
Республиканская
Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в эфире программы "Разговор у Президента" рассказал
Минтранс
Египет заинтересован
Белорусы могут получать
Генпрокуратура
БРСМ
Буду рекомендовать
За сутки в Беларуси зарегистрированы
Российская авиакомпания "Азимут" с 31 августа
СЕГОДНЯ
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Профилактическая акция "В центре внимания - дети!" пройдет по всей республике с 16 августа по 10 сентября.
Международный арт-фестиваль символического искусства "За гранью сознания лежит новая реальность" по 29 августа проходит в Минском областном центре народного творчества.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 19 августа
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Всемирный день гуманитарной помощи.
70 лет назад родился Кескевич Валерий Георгиевич (г.Брест), белорусский архитектор. В 1973 году окончил Брестский инженерно-строительный институт. Основные работы в Бресте: здание издательства газеты "Заря", аэровокзал, торговый центр "Континенталь" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1988). Умер в 2016 году.
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