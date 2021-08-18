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Регистрация индивидуальных предпринимателей остановлена в Беларуси
18.08.2021 12:11 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
С 17 августа временно не осуществляется регистрация ИП по техническим причинам. Об этом
«С 17 августа 2021 г. по техническим причинам государственная регистрация индивидуальных предпринимателей (изменений, вносимых в свидетельство об их государственной регистрации), в том числе посредством веб-портала ЕГР, временно не осуществляется», - говорится в сообщении.
Под ним указан номер телефона, по которому советуют обращаться по вопросам возобновления регистрации. Там отвечают, что как только что-то изменится, информация будет обновлена.
Напомним, что на совещании с руководством Совета министров 22 июля Александр Лукашенко озвучил свое «жесточайшее требование» чиновникам по вопросам ИП. Он
В начале 2021 года власти несколько раз предлагали внести изменения в налогообложение предпринимателей и самозанятых. Комитет госконтроля предлагал
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С 17 августа временно не осуществляется регистрация ИП по техническим причинам. Об этом сообщает Управление регистрации и лицензирования на сайте Мингорисполкома.
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