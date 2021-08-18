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Матпомощь к школе по госпрограмме уже получили более 73 тыс. многодетных семей

18.08.2021 12:21 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Материальную помощь к школе уже получили более 73 тыс. многодетных семей. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции "Одна страна - одна семья. Основные направления государственной семейной политики в Республике Беларусь" начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси полном ходом идет подготовка к новому учебному году. Задействуются самые различные виды поддержки семей с детьми, которым необходимо помочь собрать ребенка в школу.

"Каждая многодетная семья получит материальную помощь к школе по госпрограмме "Здоровье народа". Размер ее составляет до 30% бюджета прожиточного минимума, но конкретный размер устанавливается регионами с учетом их финансовых возможностей. По состоянию на 16 августа такую помощь уже получили 73 тыс. многодетных семей для 145 тыс. детей на сумму более Br10 млн", - рассказала Марина Артеменко.

То есть уже около 70% многодетных семей Беларуси получили такую помощь.

Конечно, помощь оказывается и из других источников. Это и адресная социальная помощь, и средства профсоюзов, самих организаций-нанимателей родителей. "Из различных источников помощь на подготовку детей к учебному году уже оказана на сумму более Br15 млн", - добавила Марина Артеменко.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси полном ходом идет подготовка к новому учебному году. Задействуются самые различные виды поддержки семей с детьми, которым необходимо помочь собрать...
 
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