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Минтруда: в первом полугодии почти 2 тыс. семей получили социальные услуги няни
18.08.2021 12:41 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом полугодии почти 2 тыс. семей получили социальные услуги няни, из них 408 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Об этом сообщила сегодня
В Беларуси на учете в 146 территориальных центрах социального обслуживания населения состоит более 250 тыс. семей с детьми до 18 лет. Программы социального обслуживания разноплановые.
"Очень популярна услуга няни. Мы активно ее развиваем. С этого года мы предоставили право получения этой услуги безвозмездно всем семьям с детьми-инвалидами до 18 лет при условии, если за ним ухаживает один из родителей и ребенок обучается на дому. В первом полугодии почти две тысячи семей получили услугу няни, из них 408 семей, воспитывающих детей-инвалидов", - рассказала Марина Артеменко.
По ее словам, среди таких семей также востребована услуга социальной передышки, которая предоставляется на базе домов-интернатов. Тем более что продолжительность предоставления этой услуги выросла в два раза - с 28 до 56 дней в календарном году. При этом за семьей сохраняется право на все социальные выплаты.
Растет спрос и на услугу социального патроната, к которому подключаются различные ведомства. За первое полугодие ею воспользовались 1586 семей с детьми.-0-
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В Беларуси на учете в 146 территориальных центрах социального обслуживания населения состоит более 250 тыс. семей с детьми до 18 лет.
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