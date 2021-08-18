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"Белавиа" с 3 сентября начнет выполнять чартерные рейсы в Иорданию

18.08.2021 12:41 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с 3 сентября начнет выполнять чартерные рейсы в Иорданию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Facebook-аккаунт авиаперевозчика.

В сообщении говорится, что вылеты запланированы в курортный город Акаба на побережье Красного моря.

Все подробности "Белавиа" рекомендует уточнять у туристических операторов.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Все подробности "Белавиа" рекомендует уточнять у туристических операторов.
 
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