|
"Белавиа" с 3 сентября начнет выполнять чартерные рейсы в Иорданию
18.08.2021 12:41 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с 3 сентября начнет выполнять чартерные рейсы в Иорданию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Facebook-аккаунт авиаперевозчика.
В сообщении говорится, что вылеты запланированы в курортный город Акаба на побережье Красного моря.
Все подробности "Белавиа" рекомендует уточнять у туристических операторов.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все подробности "Белавиа" рекомендует уточнять у туристических операторов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)