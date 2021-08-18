Турецкий авиаперевозчик Tailwind Airlines сообщил, что прекращает полеты из Иракского Эбриля в Минск через Стамбул.

Об этом компания сообщила в соцсетях 17 августа.

«Мы хотели бы проинформировать общественность, что на прошлой неделе мы остановили чартерные рейсы из Эрбиля в Минск через Стамбул, выполняемые от имени туроператора», – написали представители компании.

Лайнеры Tailwind Airlines начали летать в Беларусь транзитом через Стамбул 24 июля, но теперь отменили, не объясняя причин. Как пишут СМИ, это произошло после большого количества критических комментариев в соцсетях перевозчика о содействии незаконной миграции.

В июле Iraqi Airways увеличила количество рейсов в белорусскую столицу. Но теперь иракские авиакомпании в страну не летают . Как долго это будет продолжаться - неизвестно. Самолеты прибывают только для эвакуационных рейсов.

(Напомним, среди нелегальных мигрантов, идущих в Литву со стороны Беларуси, немалую часть составляют именно иракцы.)

Тем временем авиакомпания «Белавиа» сообщила, что с 3 сентября запускает чартеры в Иорданию.

«Осенью мы добавляем еще одну страну, куда можно улететь отдыхать. С 3 сентября «Белавиа» начнет выполнять чартерные рейсы в Иорданию», - говорится на странице авиаперевозчика в Facebook в среду.

В сообщении уточняется, что рейсы будут осуществляться в курортный город Акаба на побережье Красного моря.