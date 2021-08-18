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Tailwind Airlines перестала летать в Беларусь, "Белавиа" - запускает рейсы в Йорданию
18.08.2021 13:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Турецкий авиаперевозчик Tailwind Airlines сообщил, что прекращает полеты из Иракского Эбриля в Минск через Стамбул.
Об этом компания
«Мы хотели бы проинформировать общественность, что на прошлой неделе мы остановили чартерные рейсы из Эрбиля в Минск через Стамбул, выполняемые от имени туроператора», – написали представители компании.
Лайнеры Tailwind Airlines начали летать в Беларусь транзитом через Стамбул 24 июля, но теперь отменили, не объясняя причин. Как пишут СМИ, это произошло после большого количества критических комментариев в соцсетях перевозчика о содействии незаконной миграции.
В июле Iraqi Airways
(Напомним, среди нелегальных мигрантов, идущих в Литву со стороны Беларуси, немалую часть
Тем временем авиакомпания «Белавиа» сообщила, что с 3 сентября запускает чартеры в Иорданию.
«Осенью мы добавляем еще одну страну, куда можно улететь отдыхать. С 3 сентября «Белавиа» начнет выполнять чартерные рейсы в Иорданию», - говорится на странице авиаперевозчика в Facebook в среду.
В сообщении уточняется, что рейсы будут осуществляться в курортный город Акаба на побережье Красного моря.
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Турецкий авиаперевозчик Tailwind Airlines сообщил, что прекращает полеты из Иракского Эбриля в Минск через Стамбул. Об этом компания сообщила в соцсетях 17 августа.
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