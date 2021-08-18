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Tailwind Airlines перестала летать в Беларусь, "Белавиа" - запускает рейсы в Йорданию

18.08.2021 13:03 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Турецкий авиаперевозчик Tailwind Airlines сообщил, что прекращает полеты из Иракского Эбриля в Минск через Стамбул.

Об этом компания сообщила в соцсетях 17 августа.

«Мы хотели бы проинформировать общественность, что на прошлой неделе мы остановили чартерные рейсы из Эрбиля в Минск через Стамбул, выполняемые от имени туроператора», – написали представители компании.

Лайнеры Tailwind Airlines начали летать в Беларусь транзитом через Стамбул 24 июля, но теперь отменили, не объясняя причин. Как пишут СМИ, это произошло после большого количества критических комментариев в соцсетях перевозчика о содействии незаконной миграции.

В июле Iraqi Airways увеличила количество рейсов в белорусскую столицу. Но теперь иракские авиакомпании в страну  не летают. Как долго это будет продолжаться - неизвестно. Самолеты прибывают только для эвакуационных рейсов.

(Напомним, среди нелегальных мигрантов, идущих в Литву со стороны Беларуси, немалую часть составляют именно иракцы.)

Тем временем авиакомпания «Белавиа» сообщила, что с 3 сентября запускает чартеры в Иорданию.

«Осенью мы добавляем еще одну страну, куда можно улететь отдыхать. С 3 сентября «Белавиа» начнет выполнять чартерные рейсы в Иорданию», - говорится на странице авиаперевозчика в Facebook в среду.

В сообщении уточняется, что рейсы будут осуществляться в курортный город Акаба на побережье Красного моря.

 
Теги: Минск
 
 
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Турецкий авиаперевозчик Tailwind Airlines сообщил, что прекращает полеты из Иракского Эбриля в Минск через Стамбул. Об этом компания сообщила в соцсетях 17 августа.
 
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