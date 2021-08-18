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Проект изменений в Конституцию Беларуси направят Президенту в течение недели
18.08.2021 13:27 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Проект изменений в Конституцию будет внесен Президенту в течение недели. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Конституционной комиссии. Петр Миклашевич отметил, что после "Большого разговора с Президентом" был проведен ряд заседаний, где детально рассмотрены замечания, проведена редакционная доработка выработанных предложений. И на сегодня Конституционная комиссия предлагает изменить 53 статьи Основного закона, ввести 14 новых и 2 статьи исключить.
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Проект изменений в Конституцию будет внесен Президенту в течение недели. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Конституционной комиссии. Петр...
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