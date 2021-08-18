Проект изменений в Конституцию Беларуси направят Президенту в течение недели

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Проект изменений в Конституцию будет внесен Президенту в течение недели. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Конституционной комиссии. Петр Миклашевич отметил, что после "Большого разговора с Президентом" был проведен ряд заседаний, где детально рассмотрены замечания, проведена редакционная доработка выработанных предложений. И на сегодня Конституционная комиссия предлагает изменить 53 статьи Основного закона, ввести 14 новых и 2 статьи исключить.



Петр Миклашевич, председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Беларуси:

Сейчас пройдет редакционная вычитка этого документа в установленном порядке. Числа 24-го мы направим документ Президенту, потому что очень важно, чтобы и каждое слово, и каждая запятая в этом документе были выверены. На сегодня уже в целом Конституционная комиссия приняла решение те предложения, которые были озвучены, направить главе государства в установленный срок, то есть до 1 сентября.



После рассмотрения документов Президентом состоится заседание Конституционной комиссии с участием главы государства. На нем в том числе рассмотрят вопросы формирования Всебелорусского народного собрания, смертной казни, а также выдвижения депутатов.



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