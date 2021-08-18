В минских школах завершается выдача сертификатов готовности

Источник материала: БT

Несколько недель остается до начала нового учебного года. Практически все школы и детские сады столицы уже имеют сертификаты готовности. Документ получили 243 минские школы. Но столица традиционно идет с опережением. Окончательный срок готовности - 20 августа. Напомним, на проведение ремонта из бюджета области было выделено более 17 млн рублей.



В этом году школы Минского региона откроют двери почти для 18 тыс. первоклашек. Всего за парты сядут более 163 тыс. учащихся: 108 тыс. в городских, свыше 55 тыс. в сельских школах. В дошкольные учреждения области придут более 63 тыс. воспитанников.







До конца 2021 года все школы и сады Минской области обеспечат охраной

В Минской области поэтапно продолжается модернизация систем безопасности в школах и детских садах. До конца года охраной будут обеспечены все учебные учреждения региона: оборудована система видеонаблюдения, идет установка камер на спортивных площадках и в залах. В следующем году до 1 июля все школы будут оборудованы ручной системой тревожной сигнализации.