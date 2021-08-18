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В минских школах завершается выдача сертификатов готовности
18.08.2021 13:27 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Несколько недель остается до начала нового учебного года. Практически все школы и детские сады столицы уже имеют сертификаты готовности. Документ получили 243 минские школы. Но столица традиционно идет с опережением. Окончательный срок готовности - 20 августа. Напомним, на проведение ремонта из бюджета области было выделено более 17 млн рублей.
До конца 2021 года все школы и сады Минской области обеспечат охраной
В Минской области поэтапно продолжается модернизация систем безопасности в школах и детских садах. До конца года охраной будут обеспечены все учебные учреждения региона: оборудована система видеонаблюдения, идет установка камер на спортивных площадках и в залах. В следующем году до 1 июля все школы будут оборудованы ручной системой тревожной сигнализации.
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Несколько недель остается до начала нового учебного года. Практически все школы и детские сады столицы уже имеют сертификаты готовности. Документ получили 243...
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