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В минских школах завершается выдача сертификатов готовности

18.08.2021 13:27 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Несколько недель остается до начала нового учебного года.  Практически все школы и детские сады столицы уже имеют сертификаты готовности. Документ получили 243 минские школы. Но столица традиционно идет с опережением. Окончательный срок готовности - 20 августа. Напомним, на проведение ремонта из бюджета области было выделено более 17 млн рублей.

В этом году школы Минского региона откроют двери почти для 18 тыс. первоклашек. Всего за парты сядут более 163 тыс. учащихся: 108 тыс. в городских, свыше 55 тыс. в сельских школах. В дошкольные учреждения области придут более 63 тыс. воспитанников.  


До конца 2021 года все школы и сады Минской области обеспечат охраной


В Минской области поэтапно продолжается  модернизация систем безопасности в школах и детских садах. До конца года охраной будут обеспечены все учебные учреждения региона: оборудована система видеонаблюдения, идет установка камер на спортивных площадках и в залах. В следующем году  до 1 июля  все школы будут оборудованы ручной системой тревожной сигнализации.



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Теги: Минск
 
 
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Несколько недель остается до начала нового учебного года.  Практически все школы и детские сады столицы уже имеют сертификаты готовности. Документ получили 243...
 
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