Последствия вчерашней непогоды в Беларуси устранены

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Последствия непогоды устраняют в Беларуси. Накануне по стране прошел мощный грозовой фронт. На севере стихия затронула Чашникский, Городокский, Витебский, Бешенковичский районы, а также областной центр. Повреждены кровли двух десятков многоэтажных и частных жилых домов, сельхозобъекты и автомобили. Мощный ветер с корнем вырывал деревья - зафиксировано 160 падений. Без электричества остались полтысячи населенных пунктов. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено.



Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного управления МЧС Беларуси:

Работниками МЧС все работы, которые на них возлагались, проведены. Работники МЧС убирали деревья с проезжих частей автомобильных дорог, а также устанавливали мачты освещения. Одно дерево в городе Новолукомле упало на женщину, она была госпитализирована в больницу. Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает, она была благополучно отпущена домой.



Оперативно устранены последствия урагана и в Минске. Накануне в столице выпало от 10 до 20 миллиметров осадков. Порывы ветра достигали 15 метров в секунду. Была частично подтоплена проезжая часть. 49 раз спасатели выезжали на устранение упавших деревьев. Также демонтировали аварийные листы кровли жилого дома.