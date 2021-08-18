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Последствия вчерашней непогоды в Беларуси устранены
18.08.2021 13:27 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Последствия непогоды устраняют в Беларуси. Накануне по стране прошел мощный грозовой фронт. На севере стихия затронула Чашникский, Городокский, Витебский, Бешенковичский районы, а также областной центр. Повреждены кровли двух десятков многоэтажных и частных жилых домов, сельхозобъекты и автомобили. Мощный ветер с корнем вырывал деревья - зафиксировано 160 падений. Без электричества остались полтысячи населенных пунктов. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено.
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Последствия непогоды устраняют в Беларуси. Накануне по стране прошел мощный грозовой фронт. На севере стихия затронула Чашникский, Городокский, Витебский,...
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