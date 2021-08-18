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С. Рекеда: Литва продолжает играть в политические игры США в ущерб себе

18.08.2021 13:27 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Литовское руководство продолжает играть в политические игры в ущерб себе. Яркий пример - очередной кризис в отношениях с Китаем. Очевидно, что во внешней политике  для правящего класса важны не Литва и благосостояние ее жителей, а стратегические интересы США в Европе. 

Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" высказал главный редактор аналитического портала  RuBaltic.ru Сергей Рекеда. Эксперт считает, что внешнеполитические шаги Вильнюса со времен обретения независимости ведут только к усилению напряжения и сдерживанию экономического роста страны.

Сергей Рекеда, главный редактор аналитического портала RuBaltic.ru  (Россия):
Учитывая, что внешняя политика Литвы - это производная от внешних интересов США в регионе, Литва была вынуждена поставить крест в своих национальных интересах в развитии с КНР и подключиться к политике США по купированию влияния Китая во всех регионах мира, включая и Восточную Европу. Поддержка Вильнюсом позиций США привела к обострению и в отношениях между Вильнюсом и Пекином. Другое дело, что США и Китай - это равнозначные величины в экономике и геополитике, и там противостояние имеет какой-то смысл. В случае с Литвой, которая малозаметна для КНР и китайской экономики, это противостояние выглядит смехотворно, потому что какие бы санкции, заявления не делала бы Литва, для Китая это не имеет никакого значения абсолютно. Тут очевидно, что внешнеполитические шаги на протяжении 30 всех лет ведут только к усилению напряжения и сдерживанию экономического роста страны.Читайте также:



 
 
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Литовское руководство продолжает играть в политические игры в ущерб себе. Яркий пример - очередной кризис в отношениях с Китаем. Очевидно, что во внешней политике ...
 
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