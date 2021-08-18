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НАТО наращивает боевой потенциал - у границ Беларуси свыше 10 тыс. военных
18.08.2021 13:27 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
НАТО наращивает боевой потенциал и военную инфраструктуру у границ Беларуси. Об этом заявил госсекретарь Совбеза нашей страны. Александр Вольфович отметил, что у наших границ свыше 10 тысяч человек и более 500 единиц тяжелой военной техники. Численность Вооруженных сил Польши и стран Балтии только увеличивается, формируются новые соединения сухопутных войск.
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НАТО наращивает боевой потенциал и военную инфраструктуру у границ Беларуси. Об этом заявил госсекретарь Совбеза нашей страны. Александр Вольфович отметил, что у...
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