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НАТО наращивает боевой потенциал - у границ Беларуси свыше 10 тыс. военных

18.08.2021 13:27 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

НАТО наращивает боевой потенциал и военную инфраструктуру у границ Беларуси. Об этом заявил госсекретарь Совбеза нашей страны. Александр Вольфович отметил, что у наших границ свыше 10 тысяч человек и более 500 единиц тяжелой военной техники. Численность Вооруженных сил Польши и стран Балтии только увеличивается, формируются новые соединения сухопутных войск.

В Совбезе Беларуси отметили, что такие действия происходят "в условиях  беспрецедентного обострения военно-политической обстановки по линии Россия - Запад".

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Теги: Минск
 
 
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НАТО наращивает боевой потенциал и военную инфраструктуру у границ Беларуси. Об этом заявил госсекретарь Совбеза нашей страны. Александр Вольфович отметил, что у...
 
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