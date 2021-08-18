М. Захарова: Реакция демократического мира на кризис в Афганистане шокирует

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Сегодня десятки стран выдвигают свои виртуальные предложения помочь гражданам Афганистана и вывезти их с территории страны. Но неясно, когда эти государства пришлют свои самолеты. Шокирует и реакция западных демократий на разворачивающийся в Афганистане гуманитарный кризис. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Например, по словам премьер-министра Эстонии, страна готова принять целых десять беженцев из Афганистана.



Шокирует не только гуманитарный кризис, который разворачивается в Афганистане. Шокирует реакция демократического мира на этот кризис. В Эстонии же есть интернет, они же видят, что происходит. Какие десять человек, как это может быть? И что самое главное - это страна НАТО. И Афганистан двадцать лет был зоной ответственности именно этой структуры.