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Курсы валют на 18 августа - доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел
18.08.2021 13:27 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Доллар и евро на торгах подорожали, российский рубль подешевел. Итак, доллар стоит 2 рубля 50 копеек, евро - 2 рубля 94 копейки. И 3 рубля 40 копеек стоят 100 российских.
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Доллар и евро на торгах подорожали, российский рубль подешевел. Итак, доллар стоит 2 рубля 50 копеек, евро - 2 рубля 94 копейки. И 3 рубля 40 копеек стоят 100 российских. ...
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