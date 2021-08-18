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Депутат: в программе социально-экономического развития до 2025 года сделан акцент на укреплении института семьи

18.08.2021 13:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В программе социально-экономического развития на 2021-2025 годы сделан акцент на укреплении демографического потенциала и института семьи. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции "Одна страна - одна семья. Основные направления государственной семейной политики в Республике Беларусь" заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Валентина Курсевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В системе ценностей белорусов семья занимает одно из лидирующих положений. С точки зрения законодателя тут делается многое. Принята программа социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, и одно из ее ключевых положений - рост благосостояния граждан. Здесь и заложено, что у нас уделяется большое внимание государственной семейной политике, - рассказала Валентина Курсевич. - Хочу подчеркнуть, что правительством обеспечено стабильное функционирование в социальной сфере, и в такой непростой период особенно важно не допустить снижения благосостояния населения. Своевременно проводится выплата практически всех пособий, в том числе семьям, воспитывающим детей, а также иного рода выплат".

Как подчеркнула парламентарий, в программе социально-экономического развития в том числе делается акцент на укреплении демографического потенциала и института семьи. "Для этого предполагается стимулировать рождаемость в семьях, где нет детей, семьях с одним ребенком; ввести дополнительные дифференцированные стимулы для рождения вторых и последующих детей. Кроме того, расширить программу "Семейный капитал". Благодаря ей за 10 лет количество многодетных семей в республике увеличилось практически в два раза", - отметила она.

По словам Валентины Курсевич, важное направление работы - обеспечение жильем многодетных семей. Депутат напомнила, что за последнее время благодаря государственной поддержке жилищные условия улучшили около 34 тыс. многодетных семей. "Цифра для нашей страны достаточно впечатляющая, - сказала депутат. - И впредь государством намечены дальнейшие пути по совершенствованию поддержки семей, воспитывающих трех и более детей. Продолжится работа над решением вопроса поддержки семей, которые будут иметь троих и более детей, чтобы в перспективе на льготных условиях выделять им на безвозмездных условиях участки для строительства дома. Кроме того, предусматривается увеличение строительства арендного жилья, программа ипотечного жилья".

В Беларуси также утверждена государственная программа "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2021-2025 годы, в которой уделяется большое внимание защите семей, воспитывающих детей. "Показатели младенческой смертности, детской смертности, материнской смертности - это те показатели, по которым судят об эффективности всей системы здравоохранения в стране. Этому вопросу уделяется достаточно большое внимание не только работниками сферы здравоохранения, но и на самом высоком государственном уровне. В республике 11 видами детских пособий охвачен практически каждый четвертый ребенок, - пояснила Валентина Курсевич. - По таким основным направлениям наше законодательство будет совершенствоваться и в дальнейшем".-0-
 
Теги: Минск
 
 
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