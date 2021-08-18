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Обыски в БелаПАН. Что известно на данный момент
18.08.2021 14:25 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
18 августа у сотрудников БелаПан прошли обыски. «О проведении обыска успели сообщить журналистка Ирина Турчина, редактор интернет-газеты БелаПАН Naviny.by Александр Зайцев и бухгалтер компании Екатерина Боева», - было сказано в сообщении на сайте агентства в среду.
Отмечается, что не выходили на связь директор - главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и журналист Захар Щербаков.
Что известно к 14 часам.
Сайты агентства БелаПАН не работают, но продолжает работу сайт naviny.online и телеграм @navinyonline
(Обновляется)
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18 августа у сотрудников БелаПан прошли обыски. «О проведении обыска успели сообщить журналистка Ирина Турчина, редактор интернет-газеты БелаПАН Naviny.by Александр...
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