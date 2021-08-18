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Обыски в БелаПАН. Что известно на данный момент

18.08.2021 14:25 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

18 августа у сотрудников БелаПан прошли обыски. «О проведении обыска успели сообщить журналистка Ирина Турчина, редактор интернет-газеты БелаПАН Naviny.by Александр Зайцев и бухгалтер компании Екатерина Боева», - было сказано в сообщении на сайте агентства в среду.

Отмечается, что не выходили на связь директор - главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и журналист Захар Щербаков.

Что известно к 14 часам.

  • Главный редактор Ирина Левшина - дома прошел обыск, отвезли на обыск в офис, а после - на допрос в УСК по Минску;
  • Заместитель главного редактора Александр Зайцев - был обыск дома, забрали технику, редакционное удостоверение и несколько визиток, отпустили;
  • Журналистка Ирина Турчина - был обыск дома, забрали технику, была на допросе, отпустили в статусе свидетеля;
  • Журналист Захар Щербаков - был обыск дома, увезли на допрос;
  • Экс-директор Дмитрий Новожилов - был на допросе, находится в ИВС на Окрестина;
  • Бухгалтер Екатерина Боева (Лещинская) - был обыск дома, находится в ИВС на Окрестина в статусе подозреваемой.
  • В деле фигурирует ч.1. ст.342 УК - организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

Сайты агентства БелаПАН не работают, но продолжает работу сайт naviny.online и телеграм @navinyonline

(Обновляется)

 
Теги: Минск
 
 
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18 августа у сотрудников БелаПан прошли обыски. «О проведении обыска успели сообщить журналистка Ирина Турчина, редактор интернет-газеты БелаПАН Naviny.by Александр...
 
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