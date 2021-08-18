Источник материала: БелТА

Кроме того, по мнению спикера, в настоящее время актуальна тема травматизма среди детей.







"В республике создан целый ряд модельных центров по профилактике детского травматизма. Так, в РНПЦ мы собираем мам, беременных женщин и всех желающих и проводим интерактивные занятия по профилактике травматизма детей в квартире, дома. Это интересная методика, и она пользуется успехом среди родителей", - констатировала Елена Улезко.-0-

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Завершается строительство корпуса для выхаживания новорожденных в РНПЦ "Мать и дитя" С 1994 года в стране действует система оказания помощи матерям и детям, функционирование которой позволило добиться серьезных результатов. Практически в 10 раз за...