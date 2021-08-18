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Завершается строительство корпуса для выхаживания новорожденных в РНПЦ "Мать и дитя"

18.08.2021 16:17 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершается строительство корпуса РНПЦ "Мать и дитя" и оснащение его современным оборудованием для медицинской помощи новорожденным. Об этом сегодня сообщила заместитель директора по педиатрии РНПЦ Елена Улезко на пресс-конференции "Одна страна - одна семья. Основные направления государственной семейной политики в Республике Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша медицина прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить здоровье и счастье каждой семье в республике. С 1994 года в стране действует система оказания помощи матерям и детям, функционирование которой позволило нам добиться серьезных результатов. Практически в 10 раз за последние 20 лет снизилась материнская смертность. На сегодня показатель младенческой смертности составляет 2,6 на тысячу родившихся. Работа этой системы позволила нам обеспечить стопроцентный доступ женщины к медицинскому обслуживанию до, во время и после родов. Мы имеем возможность проводить ультразвуковые исследования и исключить около полутора тысяч проблем, выявленных у плодов внутриутробно. Сейчас везде ведется работа по сохранению репродуктивного здоровья не только женщины, но и мужчины, что обеспечивает дополнительную возможность родить здорового ребенка", - рассказала Елена Улезко.

Говоря о семейно ориентированной медпомощи, в частности родовспоможении и помощи новорожденным, спикер отметила: это позволяет женщинам получить определенную уверенность в будущем, в самом акте беременности и родах. "Участие семьи во многом позволит избегать использования неприятных ограничительных процедур во время родов; в перспективе обеспечить физический контакт матери с ребенком, грудное вскармливание, что очень важно, и, безусловно, помощь новорожденным. Со стороны медиков мы максимально стараемся организовать совместное пребывание новорожденного и матери в палате, а также максимальное участие в выхаживании новорожденного родителей, в частности отцов", - пояснила она.

Елена Улезко отметила: в РНПЦ большое внимание уделяется работе с недоношенными детьми. "Выживаемость недоношенного ребенка составляет примерно 80-86% - это очень хороший показатель. Эти дети требуют большого внимания, участия в качественном уходе не только от матери, но и отца. В нашем центре мы обеспечиваем подобную возможность. Это особенно касается детей с экстремально низкой массой тела, - отметила замдиректора. - Государство очень серьезное внимание уделяет этому вопросу. Это касается модернизации и строительства новых учреждений. В частности, в нашем центре заканчивается строительство и буквально в ближайшие месяцы будет введен в строй корпус детской реанимации, где будут помогать детям с экстремально низкой массой тела и в целом новорожденным со всей страны. Корпус будет обеспечен высококлассным оборудованием, которое позволит внедрить новые методы лечения и обеспечит качество жизни нашим детям".

Кроме того, по мнению спикера, в настоящее время актуальна тема травматизма среди детей.

"В республике создан целый ряд модельных центров по профилактике детского травматизма. Так, в РНПЦ мы собираем мам, беременных женщин и всех желающих и проводим интерактивные занятия по профилактике травматизма детей в квартире, дома. Это интересная методика, и она пользуется успехом среди родителей", - констатировала Елена Улезко.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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С 1994 года в стране действует система оказания помощи матерям и детям, функционирование которой позволило добиться серьезных результатов. Практически в 10 раз за...
 
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