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Вольфович: Беларусь уделяет особое внимание развитию инфраструктуры на границе

18.08.2021 17:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь уделяет особое внимание развитию инфраструктуры на границе. Об этом сказал сегодня госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович во время посещения пункта пропуска "Верхний Теребежов", где он ознакомился с завершенной недавно масштабной реконструкцией, сообщили БЕЛТА в ГТК.

В ходе рабочей встречи Александр Вольфович, председатель ГТК Владимир Орловский и председатель ГПК Анатолий Лаппо обсудили вопросы дальнейшего совершенствования инфраструктуры на белорусско-украинской границе, а также улучшения совершения таможенных операций и обеспечения безопасности.

"Беларусь уделяет особое внимание развитию инфраструктуры на границе. Географическое положение в центре Европы способствует развитию транзитной привлекательности республики. Несмотря на всем известные проблемы, наша страна прилагает значительные усилия для обеспечения комфортных условий пересечения границы", - отметил Александр Вольфович.

Пункт пропуска "Верхний Теребежов" обустроен в 1993 году по временной схеме с минимальным набором зданий и сооружений, проектной пропускной способностью 255 автомобилей в сутки.

"Существенное обновление инфраструктуры стало необходимым шагом с учетом роста товаротранспортных потоков. За семь месяцев 2021 года через таможенную границу проследовало 1,4 млн авто, что на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Рост на белорусско-укринском участке составил 15,6%. Сегодня "Верхний Теребежов" является одним из самых крупных на белорусско-украинской границе пунктов пропуска наравне с "Мокранами", "Новой Рудней" и "Новой Гутой", - отметил Владимир Орловский.

Основные изменения при совершенствовании инфраструктуры коснулись увеличения количества коридоров для движения до 12 штук, соответственно, количества модулей для размещения таможенных и пограничных служб, площади здания для размещения служб сан-, вет-, фитоконтроля. Построены боксы углубленного досмотра легкового и грузового транспорта. Проектная пропускная способность увеличилась в три раза и составила 900 авто в сутки.

Вместе с тем в связи с закрытием украинской стороной пункта пропуска "Городище" пересечение границы в сопредельном белорусском "Верхнем Теребежове" в настоящее время не осуществляется. Учитывая удобное месторасположение пункта пропуска, создание более комфортных условий для перевозчиков, сегодня инициировано через Министерство иностранных дел перед украинской стороной возобновление движения через данный участок. В качестве альтернативы для закрытия предлагается пункт пропуска "Мохро" ("Дольск").

При демонстрации работы мобильного пункта пропуска, который предназначен для обеспечения автономной работы сотрудников с возможностью проводить операции таможенного контроля без привязки к постоянному месту расположения, Александру Вольфовичу доложили о реализации перспективного проекта по совершению таких операций в центре электронного декларирования (ЦЭД). Сегодня его участниками является 23 ведомственных пункта таможенного оформления из 33 функционирующих. В рамках ЦЭД за первое полугодие 2021 года оформлено 114 тыс. импортных деклараций на товары, что составляет 50% от их общего количества.

"Работа по совершенствованию таможенной инфраструктуры будет продолжена. Правительством на ближайшие пять лет утверждена госпрограмма по развитию инфраструктуры пунктов пропуска на государственной границе", - резюмировал госсекретарь Совета безопасности.

Проанализировав результаты работы таможенной и пограничной служб с учетом складывающейся обстановки, Александр Вольфович обозначил задачи, требующие первоочередного решения.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сказал сегодня госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович во время посещения пункта пропуска "Верхний Теребежов", где он ознакомился с...
 
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