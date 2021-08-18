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Прогноз погоды на 19 августа
18.08.2021 17:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь днем по северо-западу страны скажется влияние неустойчивых воздушных масс. Днем 19 августа местами по северо-западу республики ожидаются грозы и усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
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Погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь днем по северо-западу страны скажется влияние неустойчивых воздушных масс....
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