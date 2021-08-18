"Соберем портфель в школу": 40 портфелей вручили детям из Дзержинского и Смолевичского районов

Источник материала: БT

Подарки к новому учебному году! 40 портфелей вручили детям из Дзержинского и Смолевичского районов: это воспитанники детских домов и дети из попечительских семей. Акция "Соберем портфель в школу" теперь проходит под эгидой Белорусского детского фонда. Кроме подарков, проводят и выездную интерактивную программу. Кстати, раньше представители Минского областного отделения посетили детские дома в Логойском районе.

Всего с начала акции помощь получили более 100 детей. Продолжится благотворительная инициатива до 10 сентября. Присоединиться к доброму делу может каждый.





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