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Спасатели напоминают правила поведения в непогоду
18.08.2021 17:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На сегодня объявлен желтый уровень опасности - местами по стране пройдут грозы. Неустойчивая погода увеличивает количество чрезвычайных ситуаций. Чтобы безопасно переждать ненастье, важно помнить основные правила поведения. Если гроза застала на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании. Спускаться в подземные переходы не следует. Нельзя прятаться за остановками общественного транспорта и под одиноко стоящими деревьями. Надо обходить линии электропередачи.
Сотрудники МЧС обращают внимание, что важно не только самим соблюдать правила безопасного поведения в непогоду, но и регулярно напоминать о них детям.
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На сегодня объявлен желтый уровень опасности - местами по стране пройдут грозы. Неустойчивая погода увеличивает количество чрезвычайных ситуаций. Чтобы безопасно...
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