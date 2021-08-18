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Спасатели напоминают правила поведения в непогоду

18.08.2021 17:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На сегодня объявлен желтый уровень опасности - местами по стране пройдут грозы. Неустойчивая погода увеличивает количество чрезвычайных ситуаций. Чтобы безопасно переждать ненастье, важно помнить основные правила поведения. Если гроза застала на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании. Спускаться в подземные переходы не следует. Нельзя прятаться за остановками общественного транспорта и под одиноко стоящими деревьями. Надо обходить линии электропередачи.

Сотрудники МЧС обращают внимание, что важно не только самим соблюдать правила безопасного поведения в непогоду, но и регулярно напоминать о них детям.


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На сегодня объявлен желтый уровень опасности - местами по стране пройдут грозы. Неустойчивая погода увеличивает количество чрезвычайных ситуаций. Чтобы безопасно...
 
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