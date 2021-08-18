Спасатели напоминают правила поведения в непогоду

Источник материала: БT

На сегодня объявлен желтый уровень опасности - местами по стране пройдут грозы. Неустойчивая погода увеличивает количество чрезвычайных ситуаций. Чтобы безопасно переждать ненастье, важно помнить основные правила поведения. Если гроза застала на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании. Спускаться в подземные переходы не следует. Нельзя прятаться за остановками общественного транспорта и под одиноко стоящими деревьями. Надо обходить линии электропередачи.

Сотрудники МЧС обращают внимание, что важно не только самим соблюдать правила безопасного поведения в непогоду, но и регулярно напоминать о них детям.





Читайте также:



