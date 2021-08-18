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В результате сильного ветра в центральном регионе были повреждены крыши 32 жилых домов и 23 сельскохозяйственных зданий

18.08.2021 17:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Последствия ненастья ликвидируют в центральном регионе. Накануне по стране прошел сильный грозовой фронт. В Минске выпало от 10 до 20 миллиметров осадков. Порывы ветра достигали 15-20 метров в секунду. Была частично подтоплена проезжая часть столицы. Почти 80 раз спасатели выезжали на ликвидацию поваленных деревьев. Также демонтировали аварийные листы кровли жилого дома. В результате сильного ветра в центральном регионе были повреждены крыши 32 жилых домов и 23 сельскохозяйственных зданий. Потребовалась помощь энергетиков. Около Минска были обесточены три подстанции - в Заславле, Мехкарьере и Таборах.

Дмитрий Филипенок, начальник оперативно-диспетчерской службы Минских электросетей:

Работают 9 ремонтных бригад. Остаются еще отключены 15 участков линии 10 квт. В течение дня все потребители будут запитаны и повреждения устранены.


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Теги: Минск
 
 
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Последствия ненастья ликвидируют в центральном регионе. Накануне по стране прошел сильный грозовой фронт. В Минске выпало от 10 до 20 миллиметров осадков. Порывы...
 
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