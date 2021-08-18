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21 августа в Минске прямую телефонную линию проведет мэр Минска Владимир Кухарев
18.08.2021 17:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии.
В столице 21 августа с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать мэр Минска Владимир Кухарев. Номер телефона для обращений: 8 017 500 41 60.
А на вопросы жителей Центрального региона ответит председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.
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Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии. В столице 21...
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