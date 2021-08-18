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А. Турчин разбирался в проблемных ситуациях жителей Молодечненского района

18.08.2021 17:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Руководство центрального региона продолжает проводить выездные приемы граждан. Так, в проблемных ситуациях жителей Молодечненского района сегодня разбирался губернатор Минской области Александр Турчин. Среди вопросов - трудоустройство, в том числе и для людей с инвалидностью. Отдельный блок - жилищная тематика, по которой обратились 4 человека. Это вопрос приватизации дома в сельхозпредприятии "Восток-Агро". Здесь предложили вариант через выплаты в рассрочку. В другом случае при строительстве жилья есть возможность государственной субсидии. По этим и другим вопросам людям также предложили конкретные варианты решений.

А. Турчин разбирался в проблемных ситуациях жителей Молодечненского района

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Мы людям должны давать ответы лаконичные и предельно простые. Чтобы было понятно: вот алгоритм действий и 5 пунктов. Как сегодня в ходе приема мы обсуждали приватизацию жилья в сельхозпредприятии. То есть, напишите ему стоимость его квартиры, какую мы можем ему дать рассрочку и на каких условиях. Человек, исходя из этого, принимает решение.

Кстати, развитие жилищного строительства - один из приоритетов в Молодечно. Так, в ближайшее время здесь начнут строить 8 домов для многодетных семей в новом микрорайоне Купаловский.


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Теги: Минск
 
 
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Руководство центрального региона продолжает проводить выездные приемы граждан. Так, в проблемных ситуациях жителей Молодечненского района сегодня разбирался...
 
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