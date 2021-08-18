А. Грозин: Свое поражение американцы постараются замести под ковер, а реванш взять в других странах

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Сейчас свое поражение американцы постараются замести под ковер, а реванш взять в других странах. Мнение политолога, академика Андрея Грозина. Сегодня мы видим, что те, с кем они боролись, и пришли к власти. И это серьезный проигрыш США - как минимум имиджевый, как максимум - цивилизованный.

Андрей Грозин, политолог, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН:

В этом смысле имиджевые потери очень велики. Американцы продемонстрировали, что своих марионеток они бросают, как ненужные вещи на взлетной полосе. Они сажают в свои самолеты служебных собак, но оставляют переводчиков, водителей и сотрудников службы безопасности. Они, конечно, снимут несколько фильмов голливудских, они постараются замести под ковер это свое поражение, но это еще одна ступенька вниз. Таких ступенек мы будем видеть еще довольно много. Различные попытки неудачных переворотов, попытки отыграть свое поражение назад, попытки провокаций, это все будет. Гегемон далек от того, чтобы сказать: да, мы проиграли, мы уходим. Они будут цепляться, они будут стараться взять какой-то реванш в разных точках. Я думаю, что и Россия, и Китай, и Беларусь, и страны Центральной Азии, и Кавказ - все это потенциальные зоны, в которых американцы попытаются отыграться, показать, что они не хе-хе, а ого-го. Но на самом деле, то, как это все развалилось, то, какие ресурсы были потрачены, то, как все это бездарно было потрачено, демонстрирует упадок США, снижение их веса, их влияния. Вложить в строительство армии почти 90 миллиардов долларов, в армию, которую оснастили, научили, которую готовили 20 лет, вооружали, и которая развалилась буквально за неделю, не продемонстрировав ни одной серьезной попытки отпора, по сути дела, людям, вооруженным легким стрелковым оружием, ну это фиаско! Я здесь солидарен с министром обороны Российской Федерации. Он сказал: "Они проиграли все, что могли проиграть!". Лучше не скажешь.





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