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Белорусским дипломатам поступило девять обращений с просьбой помочь покинуть Афганистан

18.08.2021 17:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Посольство Беларуси в Таджикистане делает все возможное, чтобы вернуть наших граждан из Афганистана на родину как можно скорее. Об этом сообщил посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов. Своего представительства в Кабуле у нашей страны нет. С помощью международных организаций и других посольств дипломатам уже удавалось организовать возвращение белорусов в период жестких ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Не бросят людей в трудной ситуации и на этот раз.

Олег Иванов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане:

В настоящее время у нас зафиксировано девять заявок, девять обращений к нам. Это обращения и из Минска, и из Кабула помочь белорусским гражданам, афганским гражданам с видом на жительство в Беларуси или афганским гражданам - членам смешанных семей. Вы знаете, мы здесь не делим людей. Если к нам обратились за помощью, мы постараемся помочь. Мы уже связались со всеми теми, кто к нам обратился, проговорили возможные варианты помощи. Это сейчас непросто сделать, но тем не менее, как и в прошлом году (когда, как я говорил, у нас была ситуация с пандемией), мы помогли всем. Пусть это будет не сразу, но это обязательно будет.


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Теги: Минск
 
 
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Посольство Беларуси в Таджикистане делает все возможное, чтобы вернуть наших граждан из Афганистана на родину как можно скорее. Об этом сообщил посол Беларуси в...
 
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