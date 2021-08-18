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Ботанический сад в Минске на семейный фестиваль собрал более 15 тысяч гостей
18.08.2021 19:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Познакомиться с профессией и получить первую зарплату. В Ботаническом саду семейный фестиваль собрал более 15 тысяч гостей. На тематических площадках дети попробовали себя в роли ученых, спасателей, инкассаторов. За работу, как и положено, получили зарплату в виде "букидсов". Специальную валюту маленькие гости могли положить в банк под проценты - все, как в реальной жизни.
В течение двух дней фестиваля в режиме нон-стоп шли театральные показы. А в рамках "Детского маркета" юные предприниматели представили свои собственные изделия, рисунки и выпечку.
Поучаствовать в творческих мастер-классах и провести прямую трансляцию с места событий смогли все желающие. Этим летом фестиваль проводится второй раз.
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Познакомиться с профессией и получить первую зарплату. В Ботаническом саду семейный фестиваль собрал более 15 тысяч гостей. На тематических площадках дети...
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