Ботанический сад в Минске на семейный фестиваль собрал более 15 тысяч гостей

Источник материала: БT

Познакомиться с профессией и получить первую зарплату. В Ботаническом саду семейный фестиваль собрал более 15 тысяч гостей. На тематических площадках дети попробовали себя в роли ученых, спасателей, инкассаторов. За работу, как и положено, получили зарплату в виде "букидсов". Специальную валюту маленькие гости могли положить в банк под проценты - все, как в реальной жизни.

В течение двух дней фестиваля в режиме нон-стоп шли театральные показы. А в рамках "Детского маркета" юные предприниматели представили свои собственные изделия, рисунки и выпечку.

Поучаствовать в творческих мастер-классах и провести прямую трансляцию с места событий смогли все желающие. Этим летом фестиваль проводится второй раз.





Читайте также: