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Ботанический сад в Минске на семейный фестиваль собрал более 15 тысяч гостей

18.08.2021 19:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Познакомиться с профессией и получить первую зарплату. В Ботаническом саду семейный фестиваль собрал более 15 тысяч гостей. На тематических площадках дети попробовали себя в роли ученых, спасателей, инкассаторов. За работу, как и положено, получили зарплату в виде "букидсов". Специальную валюту маленькие гости могли положить в банк под проценты - все, как в реальной жизни.

В течение двух дней фестиваля в режиме нон-стоп шли театральные показы. А в рамках "Детского маркета" юные предприниматели представили свои собственные изделия, рисунки и выпечку.

Поучаствовать в творческих мастер-классах и провести прямую трансляцию с места событий смогли все желающие. Этим летом фестиваль проводится второй раз.


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Теги: знакомства
 
 
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Познакомиться с профессией и получить первую зарплату. В Ботаническом саду семейный фестиваль собрал более 15 тысяч гостей. На тематических площадках дети...
 
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