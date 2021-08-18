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Гимназия № 1 города Борисова прошла все проверки и готова принимать школьников

18.08.2021 19:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Свежий ремонт, новые парты и креативные стенды. Гимназия №1 города Борисова прошла все проверки и готова принимать школьников. Более 70% классов - после капремонта, обновили коридоры и спортивный зал. Закуплено оборудование и мебель. В интерьерах гимназии появились и новые тематические зоны. Стиль каждой разрабатывали самостоятельно. Однако больше, чем учителя, встречи ждут первоклассники и их родители. И у каждого свои причины для волнения.

Повышенное внимание в этом году уделили и безопасности. В гимназии установлено 19 видеокамер и турникеты. На праздник знаний 1 сентября здесь соберутся почти 1 200 детей.


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Свежий ремонт, новые парты и креативные стенды. Гимназия №1 города Борисова прошла все проверки и готова принимать школьников. Более 70% классов - после капремонта,...
 
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