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Флешмоб на площади Государственного флага - милиции Минска 77 лет

18.08.2021 21:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

77 лет на страже нашей безопасности.  Флешмоб столичной милиции по случаю годовщины образования. На площади Государственного флага патрульные машины и пятиметровая эмблема минской милиции.

В этот день в 1944-м году приказом НКВД БССР ведомство было образовано


Пройдя нелегкий путь развития и становления, милиционеры Минска сегодня остаются основным инструментом борьбы с преступностью. Сегодня на площадке у Дома офицеров состоялось торжественное собрание. Лучшим сотрудникам ведомства,  а также их помощникам - дружинникам - вручили государственные награды. 


Новый автопарк для повседневной работы

Столичное управление ГАИ и патрульно-постовая служба  к празднику  получили 40 новых авто для повседневного дежурства в городе.




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Теги: Минск
 
 
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77 лет на страже нашей безопасности.  Флешмоб столичной милиции по случаю годовщины образования. На площади Государственного флага патрульные машины и...
 
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