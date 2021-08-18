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Флешмоб на площади Государственного флага - милиции Минска 77 лет
18.08.2021 21:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
77 лет на страже нашей безопасности. Флешмоб столичной милиции по случаю годовщины образования. На площади Государственного флага патрульные машины и пятиметровая эмблема минской милиции.
В этот день в 1944-м году приказом НКВД БССР ведомство было образовано
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Столичное управление ГАИ и патрульно-постовая служба к празднику получили 40 новых авто для повседневного дежурства в городе.
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77 лет на страже нашей безопасности. Флешмоб столичной милиции по случаю годовщины образования. На площади Государственного флага патрульные машины и...
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