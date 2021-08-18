Флешмоб на площади Государственного флага - милиции Минска 77 лет

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77 лет на страже нашей безопасности. Флешмоб столичной милиции по случаю годовщины образования. На площади Государственного флага патрульные машины и пятиметровая эмблема минской милиции.

В этот день в 1944-м году приказом НКВД БССР ведомство было образовано





Пройдя нелегкий путь развития и становления, милиционеры Минска сегодня остаются основным инструментом борьбы с преступностью. Сегодня на площадке у Дома офицеров состоялось торжественное собрание. Лучшим сотрудникам ведомства, а также их помощникам - дружинникам - вручили государственные награды.





Новый автопарк для повседневной работы





Столичное управление ГАИ и патрульно-постовая служба к празднику получили 40 новых авто для повседневного дежурства в городе.



