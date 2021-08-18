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Организация "Отряды гражданской самообороны Беларуси" признана террористической в нашей стране. Указанное сообщество было создано в сентябре прошлого года в целях осуществления противоправной деятельности. Организация объединяла радикально настроенных граждан для насильственной смены государственной власти.

А руководители и члены организации не только обсуждали, но и приступили к совершению актов терроризма на территории Беларуси для дестабилизации общественного порядка. В Генпрокуратуре разъяснили.









Сергей Абрамович, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:





По заявлению генпрокурора, Верховный Суд Беларуси признал террористической неформальную организацию ОГСБ. С сегодняшнего дня деятельность данной организации на территории нашей страны запрещена: решение суда вступило в законную силу. Любые дальнейшие действия, связанные с руководством, вербовкой, обучением и участием в деятельности данной организации, влекут привлечение к уголовной ответственности.



