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Организация "Отряды гражданской самообороны Беларуси" признана террористической
19.08.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Организация "Отряды гражданской самообороны Беларуси" признана террористической в нашей стране. Указанное сообщество было создано в сентябре прошлого года в целях осуществления противоправной деятельности. Организация объединяла радикально настроенных граждан для насильственной смены государственной власти.
А руководители и члены организации не только обсуждали, но и приступили к совершению актов терроризма на территории Беларуси для дестабилизации общественного порядка. В Генпрокуратуре разъяснили.
Сергей Абрамович, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
По заявлению генпрокурора, Верховный Суд Беларуси признал террористической неформальную организацию ОГСБ. С сегодняшнего дня деятельность данной организации на территории нашей страны запрещена: решение суда вступило в законную силу. Любые дальнейшие действия, связанные с руководством, вербовкой, обучением и участием в деятельности данной организации, влекут привлечение к уголовной ответственности.
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Организация "Отряды гражданской самообороны Беларуси" признана террористической в нашей стране. Указанное сообщество было создано в сентябре прошлого года в...
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