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В интернете появилось видео с белорусскими пограничниками, которые якобы нарушили рубеж

19.08.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это уже из разряда того, когда проблемы с больной головы хотят переложить на здоровую.  В интернете появилось видео с белорусскими пограничниками, которые якобы нарушили рубеж. Запись опубликована литовской службой охраны госграницы. А вот кадры, снятые с другого ракурса. В действительности 17 августа белорусский пограничный наряд выявил факт попытки принуждения мигрантов незаконно перейти на территорию нашей страны. На сопредельной территории насильственные действия в отношении беженцев совершали вооруженные люди в военной форме. 


Василий Семенчуков, офицер управления Лидского пограничного отряда: 


17 августа в районе 14 часов нами предотвращена попытка насильственного перемещения в Беларусь группы беженцев более 30 человек. Предположительно, граждан Ирака. Было принято решение о прикрытии госграницы с целью недопущения прорыва на нашу территорию. С нашей стороны нарушения госграницы не было. После выполнения наших действий пограничники Литвы  увезли беженцев в тыл на территорию Литвы. 


Таким образом, объективных свидетельств незаконного пересечения границы белорусскими пограничниками нет. Все дело в картинке - как подать. И литовские коллеги в этом наловчились.


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Это уже из разряда того, когда проблемы с больной головы хотят переложить на здоровую.  В интернете появилось видео с белорусскими пограничниками, которые якобы...
 
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