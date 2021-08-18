Источник материала: БT

Это уже из разряда того, когда проблемы с больной головы хотят переложить на здоровую. В интернете появилось видео с белорусскими пограничниками, которые якобы нарушили рубеж. Запись опубликована литовской службой охраны госграницы. А вот кадры, снятые с другого ракурса. В действительности 17 августа белорусский пограничный наряд выявил факт попытки принуждения мигрантов незаконно перейти на территорию нашей страны. На сопредельной территории насильственные действия в отношении беженцев совершали вооруженные люди в военной форме.





Василий Семенчуков, офицер управления Лидского пограничного отряда:





17 августа в районе 14 часов нами предотвращена попытка насильственного перемещения в Беларусь группы беженцев более 30 человек. Предположительно, граждан Ирака. Было принято решение о прикрытии госграницы с целью недопущения прорыва на нашу территорию. С нашей стороны нарушения госграницы не было. После выполнения наших действий пограничники Литвы увезли беженцев в тыл на территорию Литвы.





Таким образом, объективных свидетельств незаконного пересечения границы белорусскими пограничниками нет. Все дело в картинке - как подать. И литовские коллеги в этом наловчились.









