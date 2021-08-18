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Молодых специалистов Беларуси ждет социальный пакет, перспективы карьерного роста и решение жилищных проблем

19.08.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Полный социальный пакет, перспективы карьерного роста и решение жилищных проблем. Такие гарантии получают молодые специалисты, приехав на свое первое рабочее место. В эти дни по всей стране выпускники высших и средних специальных учебных заведений начинают свою трудовую деятельность. 

Как встречают молодых специалистов на местах - увидел Юрий Карнелович.

Молодой врач-травматолог Ян Дуньчик с первого рабочего дня, что называется, полностью погрузился в профессию. Несколько минут на знакомство с коллективом - и сразу же на прием пациентов. Таких узких специалистов в Щучинской больнице немного, поэтому к новому доктору записывались за несколько дней.


У молодых медиков популярностью пользуются региональные клиники

Молодых специалистов Беларуси ждет социальный пакет, перспективы карьерного роста и решение жилищных проблем

У одного из лучших выпускников Гродненского медуниверситета на распределении поступали предложения работы из разных клиник. Но Ян Дуньчик выбрал Щучин. С небольшим райцентром, признается, раньше не был знаком, но много наслышан про работу местных медиков. Да и социальные гарантии при выборе первого места работы сыграли не последнюю роль. Еще доплаты, премии, компенсации, предусмотренные трудовым договором. Да и освоиться на рабочем месте помогают старшие коллеги. Планы у молодого медика серьезные. С собой даже девушку из Гродно привез. Кстати, она тоже имеет отношение к медицине - работает фармацевтом. В ближайшее время планируют создать семью.


Решенный жилищный вопрос - залог успешной работы


Руководство клиники намерения молодых специалистов поддержало. Для будущей семьи медиков уже подыскивают варианты арендного жилья. Учитель русского языка и литературы Наталья Жминда в родной Щучин вернулась сразу же после окончания университета. Работать педагогам будет во второй школе. 


Владимир Жданко, директор СШ № 2 г. Щучина:


В школе работает система работы с молодыми специалистами. Работает институт наставничества. За этими специалистами будут закреплены опытные педагоги. Естественно, администрация также будет уделять должное внимание.


Задача для регионов - создать комфортные условия для молодых специалистов


Потребность в квалифицированных специалистах в Щучине достаточно большая. Это один из немногих районов, где количество вакансий значительно превышает возможности местного рынка труда.

Медики, учителя, работники культуры, аграрии. В этом году на свое первое рабочее место в Щучинский район приехали более 150 молодых специалистов. Все они обеспечены жильем, им оказана материальная помощь.


Елена Пасюта, зампредседателя Щучинского райисполкома:


В прошлом году был введен в эксплуатацию дом специально для молодых специалистов. В этом году строится дом, где будут предоставлены им квартиры для жилья. Выделяются общежития.


В районе уверены: условия, создаваемые для дипломированных специалистов, позволят остаться им на постоянное место жительства. А это в конечном итоге положительно скажется на развитии всех сфер региона. 


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Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Полный социальный пакет, перспективы карьерного роста и решение жилищных проблем. Такие гарантии получают молодые специалисты, приехав на свое первое рабочее...
 
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