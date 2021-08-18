Молодых специалистов Беларуси ждет социальный пакет, перспективы карьерного роста и решение жилищных проблем

Источник материала: БT

Полный социальный пакет, перспективы карьерного роста и решение жилищных проблем. Такие гарантии получают молодые специалисты, приехав на свое первое рабочее место. В эти дни по всей стране выпускники высших и средних специальных учебных заведений начинают свою трудовую деятельность.

Как встречают молодых специалистов на местах - увидел Юрий Карнелович.



Молодой врач-травматолог Ян Дуньчик с первого рабочего дня, что называется, полностью погрузился в профессию. Несколько минут на знакомство с коллективом - и сразу же на прием пациентов. Таких узких специалистов в Щучинской больнице немного, поэтому к новому доктору записывались за несколько дней.







У молодых медиков популярностью пользуются региональные клиники







У одного из лучших выпускников Гродненского медуниверситета на распределении поступали предложения работы из разных клиник. Но Ян Дуньчик выбрал Щучин. С небольшим райцентром, признается, раньше не был знаком, но много наслышан про работу местных медиков. Да и социальные гарантии при выборе первого места работы сыграли не последнюю роль. Еще доплаты, премии, компенсации, предусмотренные трудовым договором. Да и освоиться на рабочем месте помогают старшие коллеги. Планы у молодого медика серьезные. С собой даже девушку из Гродно привез. Кстати, она тоже имеет отношение к медицине - работает фармацевтом. В ближайшее время планируют создать семью.





Решенный жилищный вопрос - залог успешной работы





Руководство клиники намерения молодых специалистов поддержало. Для будущей семьи медиков уже подыскивают варианты арендного жилья. Учитель русского языка и литературы Наталья Жминда в родной Щучин вернулась сразу же после окончания университета. Работать педагогам будет во второй школе.





Владимир Жданко, директор СШ № 2 г. Щучина:





В школе работает система работы с молодыми специалистами. Работает институт наставничества. За этими специалистами будут закреплены опытные педагоги. Естественно, администрация также будет уделять должное внимание.





Задача для регионов - создать комфортные условия для молодых специалистов





Потребность в квалифицированных специалистах в Щучине достаточно большая. Это один из немногих районов, где количество вакансий значительно превышает возможности местного рынка труда.

Медики, учителя, работники культуры, аграрии. В этом году на свое первое рабочее место в Щучинский район приехали более 150 молодых специалистов. Все они обеспечены жильем, им оказана материальная помощь.







Елена Пасюта, зампредседателя Щучинского райисполкома:





В прошлом году был введен в эксплуатацию дом специально для молодых специалистов. В этом году строится дом, где будут предоставлены им квартиры для жилья. Выделяются общежития.





В районе уверены: условия, создаваемые для дипломированных специалистов, позволят остаться им на постоянное место жительства. А это в конечном итоге положительно скажется на развитии всех сфер региона.





Читайте также: