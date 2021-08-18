Источник материала: БT

Да, Запад, который 20 лет пытался навязать свою демократию и стабильность в Афганистане, а в итоге вверг целую страну в хаос, сейчас красноречиво бездействует. Какие выводы следует сделать Беларуси? Размышляем вместе в проекте "Диспозиция".







В эфире "Диспозиция". Это Гагарин. Поехали. Вы наверняка уже знаете, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес расплакался в прямом эфире из-за ситуации в Афганистане. Переживает человек. А уж что касается озабоченности относительно гибели людей – здесь Запад вновь на высоте, очень солидарен Запад. Единым фронтом озабоченность выражает. А еще совсем недавно, буквально пару месяцев назад, как чинно вели американцы переговоры с талибами. Какие твердые сигналы посылали о недопустимости насилия. Тонкая дипломатия! И талибы, значит, такие слушали сидели... А Джо Байден так вообще с высоты огромного опыта предвосхищал упорное сопротивление 300-тысячной афганской армии 75-тысячному войску "Талибана".





И тут на тебе - вся планета увидела, как за 20 лет США подготовили и вооружили партнеров. А еще увидели, как партнеры выпадают из самолетов, как цепляются за шасси, словно за последнюю соломинку. Та еще эвакуация в Кабуле. Образцовая. Кровь только вот стынет в жилах от этих кадров.





Евгений Сатановский, политолог:





Но знаете что. Рискну сейчас вызвать шквал гнева в свой адрес, но ведь есть чему и поучиться у американцев. Посмотрите на повестку дня ведущих масс-медиа. Да, сострадание к местным жителям - практически в каждом материале. А вот критика своей армии – такая легкая и будто периферийная. Не ожидали от талибов этакой прыти, как-то так вышло. Это у нас только можно грязь на силовиков лить. Как и было после вывода советского контингента. Уже в 1989 году солдаты и офицеры получили нож в спину не от моджахедов, а у себя дома. Это когда Съезд народных депутатов СССР назвал ввод войск в Афганистан противоправным и аморальным. Вскоре, правда, история перечеркнула этот вывод.





Анатолий Шарий, политический деятель, блогер (Украина):





Конечно, нельзя не сказать о тщательно раздувавшемся мифе по поводу военного поражения Советской армии от моджахедов. Можно вспомнить, как посмеивались американские генералы, упоминая об использовании в горах танков. А на практике сами поняли: без «абрамсов» не справятся. И это притом, что в близкий контакт с противником альянс предпочитал не вступать, отсиживаясь на тех же базах. И что? Сильно помогла авиация Америке, в том числе навороченная беспилотная? А что насчет крылатых ракет? Четко сработала космическая разведка? И каков вообще эффект деятельности целого легиона инструкторов? Не отрицательный ли? Тут надо бы задуматься многим странам…





"Кстати, тот же упомянутый выше министр обороны Великобритании предупредил, что ситуация в Афганистане приведет к наплыву беженцев по всему миру. Так ведь уже привела. А еще не прекращается поток из Ирака, Сирии, Ирана. Короче, отовсюду, где НАТО с факелом добродетели освещало народам путь. Все это уже касается непосредственно нас. Ибо нас назначили почему-то ответственными за беженцев в регионе. Если беженец проникает в Европу через Средиземное море – он мученик, а если через Беларусь – изгой, пушечное для Запада мясо. Таковых можно избивать и убивать", - добавил политический деятель.





И возвращаясь к Афганистану, следует иметь в виду, что эта страна граничит с Таджикистаном, а значит, с ОДКБ, куда входит и Беларусь. Особых поводов беспокоиться у стран - участниц договора пока что нет. Потому что талибы уважают силу. И прекрасно представляют, с кем не стоит воевать.

Как по мне, гораздо более опасным для нас может стать иное. Ряд экспертов уже отметили, что США остро нуждаются в реабилитации. И пока что в подобных случаях реабилитация выливалась опять же в маленькие победоносные войны. Как бы и сейчас не пришло в голову политикам пойти по этому пути, обратив взор на диспозицию очагов напряженности в Европе.





