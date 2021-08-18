Работники ГАИ помогают аграриям - в поле зрения транспортная техника

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Главное - собрать урожай в срок и сохранить его, соблюдая все технологии. В помощь аграриям - работники ГАИ. В поле их зрения - транспортная техника. Кроме общих требований к водителям, инспекторы проверяют выполнение правил по перевозке зерна.





Александр Павлюченко, замначальника межрайонного отдела ГАИ УВД Гомельского облисполкома:





С начала проведения профилактических мероприятий на территории города Гомеля привлечены к административной ответственности 11 водителей. Основная часть таких правонарушений - это нарушение правил перевозки грузов, связанных с неукрытием груза специальным пологом, необходимым для предохранения от атмосферных осадков.





С начала уборочной кампании Госавтоинспекция Гомельской области проверила более 10 тысяч единиц сельхозтехники

Около 500 из них оказались неисправными, свыше 1000 - с непройденным техосмотром.





