В. Шах: Беларусь одна из немногих стран, которая сохранила свою независимость, несмотря на внешние вызовы и угрозы

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Беларусь сегодня одна из немногих стран, которая сохранила свою независимость и национальное достоинство, несмотря на внешние вызовы и угрозы. Такое мнение в программе "Скажинемолчи" озвучил предприниматель Вячеслав Шах.

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Вячеслав Шах, предприниматель:





Все, что делается сегодня нашей страной, делается все правильно для того, чтобы сохранить независимость. И эту линию нужно продолжать. Конечно же, в чистом виде независимых стран нет сегодня, также нельзя находиться в социуме каких-то стран и быть абсолютно независимым. Даже США зависят, вы же знаете, какой у них внешний долг сегодня. Поэтому свободы, в понимании той свободы, которую вкладывает в это слово наша молодежь для нашего общества - это не есть та свобода, которой бы им хотелось - это как раз таки рабство. Куда бы они ни поехали сейчас искать эту свободу, они ее не найдут, они будут вынуждены трудиться только больше, платить налогов только больше, платить будут за медицину, образование, парковку - вот это их свобода.





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