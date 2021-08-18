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Сотрудники БелаПАН задержаны за поддержку протестов

19.08.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как заявили сегодня в управлении Следственного комитета Беларуси по городу Минску,  сотрудники БелаПАН задержаны за поддержку протестов.  По данным ведомства, руководители информагентства подозреваются в организации и активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. 


БелаПАН подозревается в выдаче зарплат в конверте 


Также к представителям издания есть вопросы по финансовой части работы редакции. Речь идет о выдаче зарплат в конверте. Некоторые сотрудники агентства останутся под стражей. 


Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Беларуси по г. Минску:


С их участием проводятся неотложные следственные действия. Следствием инициирована налоговая проверка деятельности БелаПАН, в ходе которой уже выявлены нарушения налогового законодательства Беларуси. После определения окончательной суммы неуплаченных налогов следователями будет дана правовая оценка действиям должностных лиц по факту уклонения от уплаты налогов и сборов. 


 Продолжается расследование уголовных дел по факту массовых беспорядков


Следственный комитет продолжает расследование уголовных дел по факту массовых беспорядков, а также других действий, грубо нарушающих общественный порядок. На постоянной основе ведется работа по установлению лиц, причастных к организации подобных преступлений.  


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Теги: Минск
 
 
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Как заявили сегодня в управлении Следственного комитета Беларуси по городу Минску,  сотрудники БелаПАН задержаны за поддержку протестов.  По данным ведомства,...
 
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