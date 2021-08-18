Источник материала: БT

Как заявили сегодня в управлении Следственного комитета Беларуси по городу Минску, сотрудники БелаПАН задержаны за поддержку протестов. По данным ведомства, руководители информагентства подозреваются в организации и активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.





БелаПАН подозревается в выдаче зарплат в конверте





Также к представителям издания есть вопросы по финансовой части работы редакции. Речь идет о выдаче зарплат в конверте. Некоторые сотрудники агентства останутся под стражей.





Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Беларуси по г. Минску:





С их участием проводятся неотложные следственные действия. Следствием инициирована налоговая проверка деятельности БелаПАН, в ходе которой уже выявлены нарушения налогового законодательства Беларуси. После определения окончательной суммы неуплаченных налогов следователями будет дана правовая оценка действиям должностных лиц по факту уклонения от уплаты налогов и сборов.





Продолжается расследование уголовных дел по факту массовых беспорядков





Следственный комитет продолжает расследование уголовных дел по факту массовых беспорядков, а также других действий, грубо нарушающих общественный порядок. На постоянной основе ведется работа по установлению лиц, причастных к организации подобных преступлений.





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