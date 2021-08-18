Модернизированный пункт пропуска есть, транспортного потока нет - о проблеме с украинской стороной в пункте пропуска Верхний Теребежов

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Да, во время "Большого разговора" принципам добрососедства и, к сожалению, их игнорированию со стороны некоторых стран уделили особое внимание. Когда вместо того, чтобы наращивать взаимовыгодные направления, в ущерб себе наши соседи поступают, мягко говоря, странно и нелогично. Вот еще один показательный пример.

На белорусско-украинской границе появился современный пункт пропуска. Завершилась модернизация центра таможенного и пограничного оформления Верхний Теребежов. Вот только транспортный поток так и не возобновился. Весной прошлого года из-за пандемии все автомобили украинская сторона стала отправлять на соседний пункт пропуска, который заметно уступает по оснащению обновленному. Почему наши соседи так и не стали направлять транспорт через Верхний Теребежов, чтобы разобраться в ситуации, на белорусско-украинскую границу отправился Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. Детали - в репортаже Юрия Шевчука.







Решение модернизировать пункт пропуска Верхний Теребожов было принято сразу по нескольких причинам. Во-первых, это расположение. Локация находится примерно между двумя таможенными воротами, которые к этому времени уже были обновлены. Чтобы разгрузить их, требовался еще один современный пункт таможенного оформления. Во-вторых, это важный логистический узел. Здесь рядом сразу несколько республиканских трасс.







Решение вопреки логике и логистике

Строительные работы закончились, но транспортный поток сюда так и не вернулся. Подкачали коллеги. Год назад украинская сторона поясняла, что закрывает свой пункт пропуска на этом направлении из-за пандемии. Тогда было решено пропускать все фуры и легковые автомобили через пункт пропуска Мокраны. На тот момент это был хороший альтернативный вариант. Но сегодня, когда в Верхнем Теребежове готов современный центр, оснащенный по последнему слову техники, решение Украины пропускать поток через устранившие пункты пропуска как минимум выглядит нелогично.









Тем временем, несмотря на пандемию, транзитный потенциал Беларуси продолжает расти. Даже на украинском направлении за последнее время он вырос на 16 %. Казалось бы, соседям не мешало бы к этому присмотреться и совместными усилиями еще больше увеличить транспортный потенциал логистического узла между Беларусью, Украиной и Западом. Но вместо этого соседи с юга и запада лоббируют политику этакой "собаки на сене" - сам не ем, и другим не дам.



Одновременно в этом мобильном пункте оформления может работать до 8 человек - как сотрудников таможни, так и пограничников. Еще одна фишка модуля - это его техническая начинка.



Благодаря современному оснащению, "мобильная таможня" может участвовать в пилотном проекте ГТК по совершению таможенных операций в центре электронного декларирования. Кейс реализовывается с сентября 2020 года. Участники сотрудники таможни 23 пунктов оформления из 33. Как это работает, Госсекретарю Совбеза объяснил председатель таможенного ведомства.







Проект для равномерной загрузки таможни

Самый большой плюс проекта - он позволяет равномерно загрузить сотрудников таможни по всей стране, а также минимизировать коррупционные риски.

За первые 6 месяцев 2021-го через центр электронного декларирования оформлено 114 тысяч импортных деклараций на товары.

Это почти 50 % от их общего числа. А до конца года к системе планируется подключить оставшиеся 10 пунктов пропусков и полностью таким образом вывести таможенные оформления в онлайн-режим.





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