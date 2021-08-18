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Модернизированный пункт пропуска есть, транспортного потока нет - о проблеме с украинской стороной в пункте пропуска Верхний Теребежов

19.08.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Да, во время "Большого разговора" принципам добрососедства и, к сожалению, их игнорированию со стороны некоторых стран уделили особое внимание. Когда вместо того, чтобы наращивать взаимовыгодные направления, в ущерб себе наши соседи поступают,  мягко говоря, странно и нелогично. Вот еще один показательный пример. 

На белорусско-украинской границе появился современный пункт пропуска. Завершилась модернизация центра таможенного и пограничного оформления Верхний Теребежов. Вот только транспортный поток так и не возобновился. Весной прошлого года из-за пандемии все автомобили украинская сторона стала отправлять на соседний пункт пропуска, который заметно уступает по оснащению обновленному.  Почему наши соседи так и не стали направлять транспорт через Верхний Теребежов, чтобы разобраться в ситуации, на белорусско-украинскую границу отправился Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. Детали - в репортаже Юрия Шевчука. 


Решение модернизировать пункт пропуска Верхний Теребожов было принято сразу по нескольких причинам. Во-первых, это расположение. Локация находится примерно между двумя таможенными воротами, которые к этому времени уже были обновлены. Чтобы разгрузить их,  требовался еще один современный пункт таможенного оформления. Во-вторых, это важный логистический узел. Здесь рядом сразу несколько республиканских трасс. 


Решение вопреки логике и логистике

Строительные работы закончились, но транспортный поток сюда так и не вернулся. Подкачали коллеги. Год назад украинская сторона поясняла, что закрывает свой пункт пропуска на этом направлении из-за пандемии. Тогда было решено пропускать все фуры и легковые автомобили через пункт пропуска Мокраны. На тот момент это был хороший альтернативный вариант. Но сегодня, когда в Верхнем Теребежове готов современный центр, оснащенный по последнему слову техники, решение Украины пропускать поток через устранившие пункты пропуска как минимум выглядит нелогично. 

Модернизированный пункт пропуска есть, транспортного потока нет - о проблеме с украинской стороной в пункте пропуска Верхний Теребежов

Тем временем, несмотря на пандемию, транзитный потенциал Беларуси продолжает расти. Даже на украинском направлении за последнее время он вырос на 16 %. Казалось бы, соседям не мешало бы к этому присмотреться и совместными усилиями еще больше увеличить транспортный потенциал логистического узла между Беларусью, Украиной и Западом. Но вместо этого соседи с юга и запада лоббируют политику этакой "собаки на сене" - сам не ем, и другим не дам. 

Одновременно в этом мобильном пункте оформления может работать до 8 человек - как сотрудников таможни, так и пограничников. Еще одна фишка модуля - это его техническая начинка. 

Благодаря современному оснащению, "мобильная таможня" может участвовать в пилотном проекте ГТК по совершению таможенных операций в центре электронного декларирования. Кейс реализовывается с сентября 2020 года. Участники сотрудники таможни 23 пунктов оформления из 33. Как это работает, Госсекретарю Совбеза объяснил председатель таможенного ведомства. 


Проект для равномерной загрузки таможни

Самый большой плюс проекта - он позволяет равномерно загрузить сотрудников таможни по всей стране, а также минимизировать коррупционные риски.

  За первые 6 месяцев 2021-го через центр электронного декларирования оформлено 114 тысяч импортных деклараций на товары.

Это почти 50 % от их общего числа. А до конца года к системе планируется подключить оставшиеся 10 пунктов пропусков и полностью таким образом вывести таможенные оформления в онлайн-режим. 


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Да, во время "Большого разговора" принципам добрососедства и, к сожалению, их игнорированию со стороны некоторых стран уделили особое внимание. Когда вместо того,...
 
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