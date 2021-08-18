А. Грозин: Страны постсоветского пространства могут стать транзитной территорией для беженцев из Афганистана

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Реальную угрозу может нести не только "Талибан". На территории Афганистана находятся и другие террористические группировки - ИГИЛ, "Союз исламского Джихада", "Аль-Каида", "Восточный Туркестан" и прочие. Это тысячи вооруженных не афганских граждан. Еще одна угроза - беженцы. Наши государства могут стать для них транзитными территориями.





Такое мнение нашему телеканалу озвучил политолог, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Андрей Грозин.





Андрей Грозин, политолог, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН:





Европейская пресса уже переполнена апокалиптическими текстами по поводу того, что миллион приедет афганских беженцев или 2 миллиона в страны ЕС. Они сейчас там соревнуются в оценках того, сколько же афганцев окажется в ближайшее время на территории ЕС. Наши страны в этом плане рискуют, что через транзитную территорию могут потянуться если не миллионы, то десятки тысяч людей. Что это будут за люди, сказать сложно, потому что кто-то из них работал с американцами, кто-то просто хочет уехать в ЕС, кто-то имеет террористические устремления. И отфильтровать, и проверить всех этих людей физически очень сложно. То есть, они могут создать угрозу и нам не только как территории транзита, но и просто попытаться перенести радикальные идеи не только на территорию Центральной Азии, но и всех постсоветских стран. Это касается и Кавказа, и России, и стран Восточной Европы.





"Я думаю, если талибы не начнут жесткие репрессии против сторонников прежней власти, против, прямо говоря, американских коллаборантов, то и большого потока беженцев не будет. Те, кто очень хочет убежать, те, кто опасаются мести со стороны талибов, они сейчас в аэропорту имени Карзая, и так или иначе покинут территорию Афганистана по воздуху, и нас это будет касаться в меньшей степени. Это будет проблема Албании, которая уже согласилась принять их, это будет проблема Италии, Британии, Германии, Австрии, вот они пускай с этим и разбираются", - добавил политолог.







