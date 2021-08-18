Обыски в БелаПАН. Что известно на данный момент

18 августа у сотрудников БелаПан прошли обыски. «О проведении обыска успели сообщить журналистка Ирина Турчина, редактор интернет-газеты БелаПАН Naviny.by Александр Зайцев и бухгалтер компании Екатерина Боева», - было сказано в сообщении на сайте агентства в среду.

Отмечается, что не выходили на связь директор - главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и журналист Захар Щербаков.

Что известно к 14 часам.

Главный редактор Ирина Левшина - дома прошел обыск, отвезли на обыск в офис, а после - на допрос в УСК по Минску;

Заместитель главного редактора Александр Зайцев - был обыск дома, забрали технику, редакционное удостоверение и несколько визиток, отпустили;

Журналистка Ирина Турчина - был обыск дома, забрали технику, была на допросе, отпустили в статусе свидетеля;

Журналист Захар Щербаков - был обыск дома, увезли на допрос;

Экс-директор Дмитрий Новожилов - был на допросе, находится в ИВС на Окрестина;

Бухгалтер Екатерина Боева (Лещинская) - был обыск дома, находится в ИВС на Окрестина в статусе подозреваемой.

В деле фигурирует ч.1. ст.342 УК - организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

Сайты агентства БелаПАН не работают ни в Беларуси, ни за рубежом. Продолжает работу сайт naviny.online (он доступен при VPN) и телеграм @navinyonline.

Никаких официальных сообщений на сайте Министерства нет.

Позже в СК сообщили , что директора и главного редактора информационного агентства БелаПАН Ирину Левшину, бухгалтера Екатерину Боеву и бывшего директор агентства Дмитрия Новожилова подозревают в причастности к массовым беспорядкам.

Как сказано в сообщении, «следствием инициирована налоговая проверка деятельности БелаПАН, в ходе которой уже выявлены нарушения налогового законодательства». «После определения окончательной суммы неуплаченных в доход государства налогов следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц БелаПАН по ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Республики Беларусь», - отмечается в сообщении.

Напомним, 14-15 июля по всей Беларуси прокатилась волна обысков у десятков людей, имеющих отношение к разного рода НКО, НГО и НПО. Большая часть из них - правозащитники.