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Обыски в БелаПАН. Что известно на данный момент
19.08.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
18 августа у сотрудников БелаПан прошли обыски. «О проведении обыска успели сообщить журналистка Ирина Турчина, редактор интернет-газеты БелаПАН Naviny.by Александр Зайцев и бухгалтер компании Екатерина Боева», - было сказано в сообщении на сайте агентства в среду.
Отмечается, что не выходили на связь директор - главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и журналист Захар Щербаков.
Что известно к 14 часам.
Сайты агентства БелаПАН не работают ни в Беларуси, ни за рубежом. Продолжает работу сайт naviny.online (он доступен при VPN) и телеграм @navinyonline.
Никаких официальных сообщений на сайте Министерства нет.
Позже в СК
Как сказано в сообщении, «следствием инициирована налоговая проверка деятельности БелаПАН, в ходе которой уже выявлены нарушения налогового законодательства». «После определения окончательной суммы неуплаченных в доход государства налогов следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц БелаПАН по ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Республики Беларусь», - отмечается в сообщении.
Напомним, 14-15 июля по всей Беларуси
7 июля в КГБ
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18 августа у сотрудников БелаПан прошли обыски. «О проведении обыска успели сообщить журналистка Ирина Турчина, редактор интернет-газеты БелаПАН Naviny.by Александр...
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