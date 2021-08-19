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Картина дня: развитие экономики в I полугодии, заседание Конституционной комиссии и матпомощь к школе

19.08.2021 07:05 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

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Картина дня. 18 августа

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подвел итоги социально-экономического развития Беларуси в первом полугодии во время заседания Совета Министров.

Министерство экономики прогнозирует рост ВВП на 3,3% по итогам года. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков перед заседанием Совета Министров.

Беларусь и Египет заинтересованы в развитии дальнейшего сотрудничества в сфере промышленности, сообщили в пресс-службе Минпрома.

Белорусские аграрии намолотили около 5,9 млн т зерна.

Порядок формирования Всебелорусского народного собрания обсудят на заседании Конституционной комиссии с участием Президента. Об этом сообщил председатель Конституционного суда, председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич. Проект изменений в Конституцию будет внесен Президенту в течение недели.

В программе социально-экономического развития на 2021-2025 годы сделан акцент на укреплении демографического потенциала и института семьи. Об этом сообщила на пресс-конференции "Одна страна - одна семья. Основные направления государственной семейной политики в Республике Беларусь" заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Валентина Курсевич. В первом полугодии почти 2 тыс. семей получили социальные услуги няни, из них 408 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Число многодетных семей в Беларуси превысило 114 тыс. Материальную помощь к школе уже получили более 73 тыс. многодетных семей.

Единичные организации предлагают оплату отцовского отпуска - соцопрос.

Беларусь и Азербайджан подтвердили заинтересованность в развитии военно-технического сотрудничества.

Белорусским дипломатам поступило 9 обращений с просьбой помочь покинуть Афганистан, рассказал МТРК "Мир" посол Беларуси в Таджикистане и по совместительству в Афганистане Олег Иванов.

Беларусь располагает всеми возможностями для дальнейшего развития полярных исследований, заявил председатель Президиума НАН Владимир Гусаков во время торжественных мероприятий к 15-летию участия Беларуси в изучении Антарктики.

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100 лет назад родился Афанасьев Леонид Викторович, русский композитор, народный артист РСФСР (1986). Автор оперетты "Калифорнийский сувенир", симфонических и инструментальных произведений, романсов, песен, музыки к драматическим и телевизионным спектаклям и фильмам. Лауреат Государственной премии СССР (1952). Умер в 1995 году.

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Теги: Могилев
 
 
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