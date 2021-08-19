|
Картина дня: развитие экономики в I полугодии, заседание Конституционной комиссии и матпомощь к школе
19.08.2021 07:05 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТАВЧЕРА
Картина дня. 18 августа
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подвел
Министерство экономики
Беларусь и Египет заинтересованы
Белорусские аграрии намолотили
В программе социально-экономического развития на 2021-2025 годы сделан акцент на
Единичные организации предлагают
Беларусь и Азербайджан подтвердили заинтересованность в развитии
Белорусским дипломатам поступило 9 обращений
Беларусь располагает всеми возможностями
За сутки в Беларуси зарегистрирован
РЕПОРТАЖ: О доброте и заботе, или Как волонтеры в Могилеве
"Белавиа" с 3 сентября начнет выполнять
СЕГОДНЯ
Анонсы на 19 августа
Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
Более 500 предложений о трудоустройстве ждет посетителей электронной ярмарки вакансий с участием предприятий столицы. Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.
Выставка живописи Юделя (Юрия) Пэна "Прекрасное отражение" из собрания Витебского областного краеведческого музея пройдет по 31 августа во дворце Румянцевых и Паскевичей.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 20 августа
110 лет назад родился Елизаров Виктор Дмитриевич, народный архитектор СССР, заслуженный архитектор УССР, один из авторов проекта застройки Крещатика в Киеве. Умер в 1995 году.
100 лет назад родился Афанасьев Леонид Викторович, русский композитор, народный артист РСФСР (1986). Автор оперетты "Калифорнийский сувенир", симфонических и инструментальных произведений, романсов, песен, музыки к драматическим и телевизионным спектаклям и фильмам. Лауреат Государственной премии СССР (1952). Умер в 1995 году.
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
БЕЛТА.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)