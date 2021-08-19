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19 августа Яблочный Спас: почему не едят яблоки до Преображения?

19.08.2021 07:15 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Преображение Господне, которое празднуют православные верующие 19 августа, также имеет название "Яблочный Спас". Такое название распространилось на Руси очень давно. В этот день принято освящать плоды и приносить благодарственные молитвы Богу.

История возникновения Яблочного Спаса

Истоки праздника идут из Израиля. Именно там к Преображению созревал виноград, который верующие приносили в храм. Христиане испрашивали благословение на свой первый урожай, а также молитвенно высказывали благодарение Господу, давшему насущную пищу.

В тех странах, где виноград не так распространен, приносят другие плоды. Для наших широт привычны яблоки, поэтому освящать стали их. Традиция быстро укоренилась. Так праздник и получил второе название (народное) – Яблочный Спас. Встречаются и другие названия: праздник первых плодов, Спас на горе, первые осенины, второй Спас.

Традиции Яблочного Спаса

19 августа Яблочный Спас: почему не едят яблоки до Преображения?

Поскольку праздник Преображение выпадает на Успенский пост, то в этот день допускается некоторое послабление. По сложившейся традиции сначала в храме освящается принесенная еда (кроме яблок благословляют и другие плоды – сливы, груши и т.д.). Произносится специальная молитва "На освящение начаток овощей (плодов)".

Затем хозяйки, вернувшись домой, выставляют на праздничный стол различные блюда из яблок. Это и пироги, и варенье, и яблочные напитки (например, квас). Также обязательно угощение раздавалось нищим. О таком добром деле раньше никогда не забывали, а тех, кто не хотел делиться всячески порицали.

Правда ли, что до Преображения нельзя есть яблоки?

19 августа Яблочный Спас: почему не едят яблоки до Преображения?

На самом деле, правило не вкушать плоды до их освящения на Преображение существует для монашествующих. В сборнике с богослужебными и аскетическими указаниями, который называется Типикон, предписывается даже запрет на употребление в пищу винограда и яблок до середины сентября для тех монахов, которые нарушили установленное правило. Однако, такое предписание все-таки не является обязательным для мирян, не придерживающихся монашеского устава.

Фото из открытых источников

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Поскольку праздник Преображение выпадает на Успенский пост, то в этот день допускается некоторое послабление. В храме освящается принесенная еда (кроме яблок...
 
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