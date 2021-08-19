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Польша попыталась вытеснить группу афганских мигрантов в Беларусь

19.08.2021 07:15 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Напротив участка пограничной заставы Русаки Гродненской погрангруппы 18 августа польские правоохранители на нескольких военных транспортных средствах доставили большую группу мигрантов и попытались их насильственно вытеснить на территорию Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Беженцы, среди которых в основном граждане Афганистана, открыто заявили представителям польской стороны о намерении подать прошения о предоставлении убежища и отказываются пересекать границу в Беларусь. Также в знак протеста беженцы организовали стихийный лагерь на территории Польши", - рассказали в ГПК.

При этом Польша пытается исказить реальную картину происходящих событий. "Для оправдания перед международной общественностью своих незаконных действий и подготовки ангажированных репортажей приглашены журналисты. В их присутствии мигрантам раздавалась вода. Представителям польских СМИ доводилась информация, что беженцы находятся на границе уже несколько дней", - добавили в ведомстве.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Беженцы, среди которых в основном граждане Афганистана, открыто заявили представителям польской стороны о намерении подать прошения о предоставлении убежища и...
 
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