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Польша пытается избавиться от афганских беженцев
19.08.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
ЕС встречает афганских беженцев без особого энтузиазма. Польша старается как можно скорее избавиться от выходцев из Афганистана. Местные правоохранители доставили группу мигрантов на польско-белорусскую границу и предпринимают попытку их насильственного вытеснения на территорию нашей страны. Об этом заявил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.
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ЕС встречает афганских беженцев без особого энтузиазма. Польша старается как можно скорее избавиться от выходцев из Афганистана. Местные правоохранители...
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