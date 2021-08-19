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Польша пытается избавиться от афганских беженцев

19.08.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

ЕС встречает афганских беженцев без особого энтузиазма. Польша старается как можно скорее избавиться от выходцев из Афганистана. Местные правоохранители доставили группу мигрантов на польско-белорусскую границу и предпринимают попытку их насильственного вытеснения на территорию нашей страны. Об этом заявил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

По сообщениям самих беженцев, они следовали в Германию через территорию Польши, а попасть в Беларусь в их планы не входило. Более того, один из мигрантов заявил, что их и вовсе задержали в польском городе, после чего повезли на границу с Беларусью.

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ЕС встречает афганских беженцев без особого энтузиазма. Польша старается как можно скорее избавиться от выходцев из Афганистана. Местные правоохранители...
 
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