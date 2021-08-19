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Правительство утвердило перечень объектов для обязательной охраны

19.08.2021 09:33 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утвердили перечень объектов, подлежащих обязательной охране Департаментом охраны Министерства внутренних дел. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 17 августа 2021 года №471, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом установлен перечень объектов (территорий, помещений, зданий, сооружений), на (в) которых осуществляется эксплуатация пожаро- и взрывоопасных производств, подлежащих обязательной охране Департаментом охраны МВД.

В этот перечень вошли объекты деревообрабатывающего и целлюлозно-бумажного производств с площадью производственных помещений более 500 кв.м, объекты производства мебели из материалов на основе древесины с общей площадью производственных помещений, на которых перерабатывается древесина и материалы из нее, более 500 кв.м, объекты газоперекачивающего производства производственной мощностью более 50 млн куб.м в сутки, объекты нефтеперекачивающего производства производственной мощностью более 20 тыс. т в сутки, объекты нефтеперерабатывающего производства производственной мощностью более 15 тыс. т в сутки, объекты производства химических волокон проектной мощностью более 400 т в сутки, объекты производства лакокрасочной продукции на горючей основе производственной мощностью более 20 т в сутки, объекты производства и хранения зерновых культур и продуктов их переработки в элеваторах вместимостью свыше 15 тыс. т, а также объекты производства сахара производственной мощностью более 1 тыс. т в сутки.

Министерству внутренних дел предоставлено право разъяснять вопросы применения данного перечня.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Документом установлен перечень объектов (территорий, помещений, зданий, сооружений), на (в) которых осуществляется эксплуатация пожаро- и взрывоопасных...
 
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