ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вопросы наружной рекламы можно обсудить на Правовом форуме

19.08.2021 10:27 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло на общественное обсуждение проект закона "Об изменении законов по вопросам рекламы", а также проект постановления Совмина "Об утверждении положения о порядке согласования содержания наружной рекламы, рекламы на транспортном средстве и изменении постановлений Совета Министров". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Законопроектом предусматриваются полномочия местных исполнительных и распорядительных органов на осуществление административной процедуры по согласованию содержания наружной рекламы, рекламы на транспортном средстве; изменение отдельных норм закона от 10 мая 2007 года № 225-З "О рекламе", связанных с согласованием упомянутых видов рекламы.

Что касается проекта постановления, документом планируется утвердить положение о порядке согласования содержания наружной рекламы, рекламы на транспортном средстве, а также внести изменения в некоторые постановления Совета Министров во исполнение поручений правительства по вопросам рекламы.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальных темах на Правовом форуме с 19 по 29 августа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свои замечания и предложения можно высказать в специальных темах на Правовом форуме с 19 по 29 августа.
 
Новости дня
Новости общества
 
Класс юных пасечников появился в Мстиславском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by