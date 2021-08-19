Количество ИП в Беларуси за I полугодие выросло на 3,3 %

Источник материала: БT

Тех, кто отрыл свое дело, в стране стало больше. Количество ИП за I полугодие выросло почти на 9 тысяч. По данным налогового ведомства, сейчас индивидуальных предпринимателей насчитывается 273 тысячи. За полгода они уплатили в бюджет свыше 357 миллионов рублей. Наибольший вклад в формирование доходов бюджета обеспечили индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения.



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