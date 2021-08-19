Класс юных пасечников появился в Мстиславском районе

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В Мстиславском районе появился класс юных пасечников. Школьники агрогородка Подсолтово постигают апиологию - науку о пчелах, изучают устройство ульев. Сами смастерили рамки для сот и пошили защитные костюмы, конечно, не без помощи педагогов. А вот в составлении учебной программы помогли ученые Белорусской сельскохозяйственной академии.



К началу нового учебного года юные пчеловоды из агрогородка собрали и первые 150 литров цветочного лакомства.



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