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Класс юных пасечников появился в Мстиславском районе
19.08.2021 10:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Мстиславском районе появился класс юных пасечников. Школьники агрогородка Подсолтово постигают апиологию - науку о пчелах, изучают устройство ульев. Сами смастерили рамки для сот и пошили защитные костюмы, конечно, не без помощи педагогов. А вот в составлении учебной программы помогли ученые Белорусской сельскохозяйственной академии.
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В Мстиславском районе появился класс юных пасечников. Школьники агрогородка Подсолтово постигают апиологию - науку о пчелах, изучают устройство ульев. Сами...
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