В Национальном детском технопарке идет набор учащихся в объединения по интересам - записаться можно и онлайн

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Робототехника и 3D-моделирование, веб-дизайн и картинг. Набор учащихся в объединения по интересам в Национальном детском технопарке. Запись идет и онлайн. На сайте можно выбрать направление деятельности. Всего предлагают более 150 объединений: судо- и автомоделирование, научная фотография и компьютерная графика. Также среди наиболее популярных профилей у детей - программирование и беспилотные летательные аппараты.



День открытых дверей в Национальном детском технопарке пройдет 11 сентября. Занятия начнутся с 13-го.

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