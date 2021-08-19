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В Национальном детском технопарке идет набор учащихся в объединения по интересам - записаться можно и онлайн
19.08.2021 10:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Робототехника и 3D-моделирование, веб-дизайн и картинг. Набор учащихся в объединения по интересам в Национальном детском технопарке. Запись идет и онлайн. На сайте можно выбрать направление деятельности. Всего предлагают более 150 объединений: судо- и автомоделирование, научная фотография и компьютерная графика. Также среди наиболее популярных профилей у детей - программирование и беспилотные летательные аппараты.
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В Национальном детском технопарке идет набор учащихся в объединения по интересам - записаться можно и онлайн
Робототехника и 3D-моделирование, веб-дизайн и картинг. Набор учащихся в объединения по интересам в Национальном детском технопарке. Запись идет и онлайн. На сайте...
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